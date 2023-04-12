Голубева (Блинохватова) Любовь Геннадьевна
Место рожденияс. Студеновка, Саратовская обл
Дата рождения02.02.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.07.1986
с. Студеновка, Саратовская обл
Рождение ребёнка
31.07.1986
Сын: Голубев Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Голубев Владимир Анатольевич
с.Студеновка, Саратовская обл.
Рождение ребёнка
03.05.1989
Дочь: Ишкова Олеся Владимировна
Отец ребёнка: Голубев Владимир Анатольевич
с. Студеновка, Саратовская обл
Рождение ребёнка
30.01.1991
Сын: Голубев Антон Владимирович
Отец ребёнка: Голубев Владимир Анатольевич
с. Шило-Голицено, Саратовская обл.