Голубева (Блинохватова) Любовь Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева (Блинохватова) Любовь Геннадьевна

Место рождения

с. Студеновка, Саратовская обл

Дата рождения

02.02.1964

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Студеновка, Саратовская обл
Бракосочетание
24.07.1986

Муж: Голубев Владимир Анатольевич

с. Студеновка, Саратовская обл
Рождение ребёнка
31.07.1986

Сын: Голубев Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Голубев Владимир Анатольевич

с.Студеновка, Саратовская обл.
Рождение ребёнка
03.05.1989

Дочь: Ишкова Олеся Владимировна

Отец ребёнка: Голубев Владимир Анатольевич

с. Студеновка, Саратовская обл
Рождение ребёнка
30.01.1991

Сын: Голубев Антон Владимирович

Отец ребёнка: Голубев Владимир Анатольевич

с. Шило-Голицено, Саратовская обл.
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