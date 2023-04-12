Голубева (Петрова) Алена Юрьевна
Место рожденияг. Ртищево, Саратовская обл.
Дата рождения21.05.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Ртищево, Саратовская обл.
Бракосочетание
20.01.2007
г.Ртищево, Саратовская обл.
Рождение ребёнка
13.06.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голубев Владимир Владимирович
г. Ртищево, Саратовская обл.