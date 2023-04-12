Голубева (Петрова) Алена Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева (Петрова) Алена Юрьевна

Место рождения

г. Ртищево, Саратовская обл.

Дата рождения

21.05.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1986 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Ртищево, Саратовская обл.
Бракосочетание
20.01.2007

Муж: Голубев Владимир Владимирович

г.Ртищево, Саратовская обл.
Рождение ребёнка
13.06.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубев Владимир Владимирович

г. Ртищево, Саратовская обл.