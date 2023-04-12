Голубева (Метелькова) Нина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1965
Сын: Голубев Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Голубев Анатолий Иванович
д. Егорово, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.01.1969
Сын: Голубев Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Голубев Анатолий Иванович
г. Ртищево, Саратовская обл.
Смерть
Неизвестно
г. Ртищево
Похороны
Неизвестно
с. Владыкино