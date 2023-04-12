Голубева (Метелькова) Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева (Метелькова) Нина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
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Место
Комментарий
Рождение
01.06.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1965

Сын: Голубев Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Голубев Анатолий Иванович

д. Егорово, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.01.1969

Сын: Голубев Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Голубев Анатолий Иванович

г. Ртищево, Саратовская обл.
Смерть
Неизвестно
г. Ртищево
Похороны
Неизвестно
с. Владыкино