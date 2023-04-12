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Голубев Иван Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1913

Дата смерти

Около 20.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1913

Отец: Голубев Никита Антонов

Мать: Голубева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Голубев Николай Иванович

Мать ребёнка: Голубева Наталья Петровна

Россия
Рождение ребёнка
23.01.1939

Дочь: Голубовская Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Голубева Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Голубева Наталья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубева Наталья Петровна

Смерть
Около 20.10.1941
Причина смерти: пропал без вести
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