Голубев Иван Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1913
Дата смертиОколо 20.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1913
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Голубева Наталья Петровна
Россия
Рождение ребёнка
23.01.1939
Дочь: Голубовская Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Голубева Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубев Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Голубева Наталья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 20.10.1941
Причина смерти: пропал без вести