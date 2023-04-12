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Голубев Николай Иванович

Место рождения

Россия

Дата рождения

1933

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Голубев Иван Никитович

Мать: Голубева Наталья Петровна

Россия
Рождение ребёнка
04.07.1960

Сын: Голубев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Тамара

г. Егорьевск
Рождение ребёнка
01.11.1962

Дочь: Николаева Вера Николаевна

Мать ребёнка: Тамара

г. Егорьевск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамара

Смерть
1995
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