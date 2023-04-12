Голубев Николай Иванович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1933
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Голубев Иван Никитович
Россия
Рождение ребёнка
04.07.1960
Сын: Голубев Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Тамара
г. Егорьевск
Рождение ребёнка
01.11.1962
Дочь: Николаева Вера Николаевна
Мать ребёнка: Тамара
г. Егорьевск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тамара
Смерть
1995