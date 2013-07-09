Голубев Сергей Николаевич
Место рожденияг. Егорьевск
Дата рождения04.07.1960
Дата смерти09.07.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1960
Отец: Голубев Николай Иванович
Мать: Тамара
г. Егорьевск
Рождение ребёнка
27.05.1983
Дочь: Голубева Людмила Сергеевна
Мать ребёнка: Кирилкина Зоя Юрьевна
г. Егорьевск
Развод
Неизвестно
Жена: Кирилкина Зоя Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кирилкина Зоя Юрьевна
Смерть
09.07.2013
Похороны
Неизвестно
с.Починки