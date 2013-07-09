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Голубев Сергей Николаевич

Место рождения

г. Егорьевск

Дата рождения

04.07.1960

Дата смерти

09.07.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1960

Отец: Голубев Николай Иванович

Мать: Тамара

г. Егорьевск
Рождение ребёнка
27.05.1983

Дочь: Голубева Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: Кирилкина Зоя Юрьевна

г. Егорьевск
Развод
Неизвестно

Жена: Кирилкина Зоя Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирилкина Зоя Юрьевна

Смерть
09.07.2013
Похороны
Неизвестно
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