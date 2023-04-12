(Курляковская) Тамара
Место рожденияУкраина
Дата рождения1937
Дата смерти1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина
Рождение ребёнка
04.07.1960
Сын: Голубев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Голубев Николай Иванович
г. Егорьевск
Рождение ребёнка
01.11.1962
Дочь: Николаева Вера Николаевна
Отец ребёнка: Голубев Николай Иванович
г. Егорьевск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1996