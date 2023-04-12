(Курляковская) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Курляковская) Тамара

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Место рождения

Украина

Дата рождения

1937

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина
Рождение ребёнка
04.07.1960

Сын: Голубев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Голубев Николай Иванович

г. Егорьевск
Рождение ребёнка
01.11.1962

Дочь: Николаева Вера Николаевна

Отец ребёнка: Голубев Николай Иванович

г. Егорьевск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубев Николай Иванович

Смерть
1996
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