Николаева (Голубева) Вера Николаевна
Место рожденияг. Егорьевск
Дата рождения01.11.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1962
Отец: Голубев Николай Иванович
Мать: Тамара
г. Егорьевск
Рождение ребёнка
19.08.1986
Дочь: Николаева Антонина Сергеевна
Отец ребёнка: Николаев Сергей Валентинович
Украина
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Александр
Отец ребёнка: Николаев Сергей Валентинович
Бракосочетание
Неизвестно