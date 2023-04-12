Николаева (Голубева) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Голубева) Вера Николаевна

Место рождения

г. Егорьевск

Дата рождения

01.11.1962

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1962

Отец: Голубев Николай Иванович

Мать: Тамара

г. Егорьевск
Рождение ребёнка
19.08.1986

Дочь: Николаева Антонина Сергеевна

Отец ребёнка: Николаев Сергей Валентинович

Украина
Развод
Неизвестно

Муж: Николаев Сергей Валентинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Александр

Отец ребёнка: Николаев Сергей Валентинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Сергей Валентинович

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