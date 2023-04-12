Николаева (Николаева) Антонина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Николаева) Антонина Сергеевна

Место рождения

Украина

Дата рождения

19.08.1986

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

1962 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1986

Отец: Николаев Сергей Валентинович

Мать: Николаева Вера Николаевна

Украина
Рождение ребёнка
14.10.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рытиков Олег Николаевич

г. Егорьевск
Рождение ребёнка
24.11.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рытиков Олег Николаевич

г. Егорьевск
Место жительства
Неизвестно
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