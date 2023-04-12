Николаева (Николаева) Антонина Сергеевна
Место рожденияУкраина
Дата рождения19.08.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1986
Украина
Рождение ребёнка
14.10.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рытиков Олег Николаевич
г. Егорьевск
Рождение ребёнка
24.11.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рытиков Олег Николаевич
г. Егорьевск
Место жительства
Неизвестно