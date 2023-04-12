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(Саломатина) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1908

Дата смерти

31.10.1992

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1908

Отец: Саломатин Петр Илларионович

Мать: Саломатина Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.05.1928

Дочь: Серегина Мария Александровна

Отец ребёнка: Храмов Александр Федорович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Храмов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Храмов Александр Федорович

Рождение ребёнка
17.04.1934

Сын: Храмов Виктор Александрович

Отец ребёнка: Храмов Александр Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Храмов Александр Федорович

Смерть
31.10.1992