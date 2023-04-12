(Саломатина) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1908
Дата смерти31.10.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1908
Рождение ребёнка
07.05.1928
Дочь: Серегина Мария Александровна
Отец ребёнка: Храмов Александр Федорович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Храмов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Храмов Александр Федорович
Рождение ребёнка
17.04.1934
Сын: Храмов Виктор Александрович
Отец ребёнка: Храмов Александр Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.10.1992