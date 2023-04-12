Храмов Александр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храмов Александр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Храмов Федор

Мать: Храмова Аксинья Васильевна

Рождение ребёнка
07.05.1928

Дочь: Серегина Мария Александровна

Мать ребёнка: Анна Петровна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Храмов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Анна Петровна

Рождение ребёнка
17.04.1934

Сын: Храмов Виктор Александрович

Мать ребёнка: Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Петровна

Смерть
?.03.1942
Причина смерти: пропал без вести
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