Храмов Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти?.03.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Храмов Федор
Рождение ребёнка
07.05.1928
Дочь: Серегина Мария Александровна
Мать ребёнка: Анна Петровна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Храмов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Анна Петровна
Рождение ребёнка
17.04.1934
Сын: Храмов Виктор Александрович
Мать ребёнка: Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Петровна
Смерть
?.03.1942
Причина смерти: пропал без вести