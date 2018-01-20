Серегина (Храмова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серегина (Храмова) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1928

Дата смерти

20.01.2018

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1928

Отец: Храмов Александр Федорович

Мать: Анна Петровна

Рождение ребёнка
05.07.1948

Сын: Серегин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Серегин Николай Федорович

Рождение ребёнка
06.02.1955

Сын: Кубышкин Евгений Викторович

Отец ребёнка: Кубышкин Виктор Федорович

Рождение ребёнка
01.10.1956

Сын: Кубышкин Владимир Викторович

Отец ребёнка: Кубышкин Виктор Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кубышкин Виктор Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серегин Николай Федорович

Смерть
20.01.2018
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