Серегина (Храмова) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1928
Дата смерти20.01.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1928
Отец: Храмов Александр Федорович
Мать: Анна Петровна
Рождение ребёнка
05.07.1948
Сын: Серегин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Серегин Николай Федорович
Рождение ребёнка
06.02.1955
Сын: Кубышкин Евгений Викторович
Отец ребёнка: Кубышкин Виктор Федорович
Рождение ребёнка
01.10.1956
Сын: Кубышкин Владимир Викторович
Отец ребёнка: Кубышкин Виктор Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.01.2018