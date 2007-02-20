Кубышкин Виктор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.02.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1955
Сын: Кубышкин Евгений Викторович
Мать ребёнка: Серегина Мария Александровна
Рождение ребёнка
01.10.1956
Сын: Кубышкин Владимир Викторович
Мать ребёнка: Серегина Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.02.2007