Кубышкин Виктор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубышкин Виктор Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.02.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1955

Сын: Кубышкин Евгений Викторович

Мать ребёнка: Серегина Мария Александровна

Рождение ребёнка
01.10.1956

Сын: Кубышкин Владимир Викторович

Мать ребёнка: Серегина Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серегина Мария Александровна

Смерть
20.02.2007
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