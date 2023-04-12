Кубышкин Евгений Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубышкин Евгений Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1955

Отец: Кубышкин Виктор Федорович

Мать: Серегина Мария Александровна

Рождение ребёнка
06.09.1977

Дочь: Филатова Марина Евгеньевна

Мать ребёнка: Кубышкина Надежда Владимировна

Рождение ребёнка
06.09.1977

Дочь: Бординова Ирина Евгеньевна

Мать ребёнка: Кубышкина Надежда Владимировна

Рождение ребёнка
11.12.1985

Сын: Кубышкин Владимир Евгеньевич

Мать ребёнка: Кубышкина Надежда Владимировна

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