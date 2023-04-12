Кубышкин Евгений Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1955
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1955
Рождение ребёнка
06.09.1977
Дочь: Филатова Марина Евгеньевна
Мать ребёнка: Кубышкина Надежда Владимировна
Рождение ребёнка
06.09.1977
Дочь: Бординова Ирина Евгеньевна
Мать ребёнка: Кубышкина Надежда Владимировна
Рождение ребёнка
11.12.1985
Сын: Кубышкин Владимир Евгеньевич
Мать ребёнка: Кубышкина Надежда Владимировна