Бординова (Кубышкина) Ирина Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1977
Рождение ребёнка
13.06.1998
Сын: Бординов Денис
Отец ребёнка: Бординов Дмитрий
Рождение ребёнка
01.08.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богатенков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Богатенков Александр