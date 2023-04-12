Бординова (Кубышкина) Ирина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бординова (Кубышкина) Ирина Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1977

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

1956 г.р.

Муж

1977 г.р.

Дети

1998 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1977

Отец: Кубышкин Евгений Викторович

Мать: Кубышкина Надежда Владимировна

Рождение ребёнка
13.06.1998

Сын: Бординов Денис

Отец ребёнка: Бординов Дмитрий

Рождение ребёнка
01.08.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богатенков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богатенков Александр

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