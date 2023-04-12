Кубышкина (Агапкина) Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубышкина (Агапкина) Надежда Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1956

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1977

Дочь: Филатова Марина Евгеньевна

Отец ребёнка: Кубышкин Евгений Викторович

Рождение ребёнка
06.09.1977

Дочь: Бординова Ирина Евгеньевна

Отец ребёнка: Кубышкин Евгений Викторович

Рождение ребёнка
11.12.1985

Сын: Кубышкин Владимир Евгеньевич

Отец ребёнка: Кубышкин Евгений Викторович

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