Кубышкина (Агапкина) Надежда Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.09.1977
Дочь: Филатова Марина Евгеньевна
Отец ребёнка: Кубышкин Евгений Викторович
Рождение ребёнка
06.09.1977
Дочь: Бординова Ирина Евгеньевна
Отец ребёнка: Кубышкин Евгений Викторович
Рождение ребёнка
11.12.1985
Сын: Кубышкин Владимир Евгеньевич
Отец ребёнка: Кубышкин Евгений Викторович