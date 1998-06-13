Бординов Денис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бординов Денис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1998

Отец: Бординов Дмитрий

Мать: Бординова Ирина Евгеньевна

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