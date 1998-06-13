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Бординов Денис
Бординов Денис
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.06.1998
Пол
Мужской
Отец
Бординов Дмитрий
Мать
Бординова (Кубышкина) Ирина Евгеньевна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1998
Отец:
Бординов Дмитрий
Мать:
Бординова Ирина Евгеньевна
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