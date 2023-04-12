Кузина (Карнеева) Евдокия Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузина (Карнеева) Евдокия Поликарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1872

Дочь: Юрина Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Кузин Дмитрий Григорьевич

с.Починки
Рождение ребёнка
07.09.1883

Дочь: Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Кузин Дмитрий Григорьевич

с.Починки
Рождение ребёнка
21.12.1885

Дочь: Саломатина Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Кузин Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
09.01.1888

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Кузин Дмитрий Григорьевич

с.Починки
Рождение ребёнка
10.04.1890

Дочь: Шилкина Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Кузин Дмитрий Григорьевич

с.Починки
Рождение ребёнка
26.10.1892

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Кузин Дмитрий Григорьевич

с.Починки
Рождение ребёнка
14.10.1896

Дочь: Филина Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Кузин Дмитрий Григорьевич

с.Починки
Рождение ребёнка
06.03.1898

Сын: Кузин Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Кузин Дмитрий Григорьевич

с.Починки
Рождение ребёнка
10.02.1904

Сын: Кузин Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Кузин Дмитрий Григорьевич

с.Починки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моисеева Агафья Дмитриевна

Отец ребёнка: Кузин Дмитрий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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