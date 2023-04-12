Кузина (Карнеева) Евдокия Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.04.1872
Дочь: Юрина Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Кузин Дмитрий Григорьевич
с.Починки
Рождение ребёнка
07.09.1883
Дочь: Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Кузин Дмитрий Григорьевич
с.Починки
Рождение ребёнка
21.12.1885
Дочь: Саломатина Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Кузин Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
09.01.1888
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Кузин Дмитрий Григорьевич
с.Починки
Рождение ребёнка
10.04.1890
Дочь: Шилкина Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Кузин Дмитрий Григорьевич
с.Починки
Рождение ребёнка
26.10.1892
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Кузин Дмитрий Григорьевич
с.Починки
Рождение ребёнка
14.10.1896
Дочь: Филина Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Кузин Дмитрий Григорьевич
с.Починки
Рождение ребёнка
06.03.1898
Сын: Кузин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Кузин Дмитрий Григорьевич
с.Починки
Рождение ребёнка
10.02.1904
Отец ребёнка: Кузин Дмитрий Григорьевич
с.Починки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моисеева Агафья Дмитриевна
Отец ребёнка: Кузин Дмитрий Григорьевич
Смерть
Неизвестно