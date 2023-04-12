Юрина (Кузина) Ирина Дмитриевна
Место рожденияс.Починки
Дата рождения07.04.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1872
с.Починки
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Юрин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Федоровна
Отец ребёнка: Юрин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Юрин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Юрин Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юрин Федор
Смерть
Неизвестно