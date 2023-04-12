Юрина (Кузина) Ирина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрина (Кузина) Ирина Дмитриевна

Место рождения

с.Починки

Дата рождения

07.04.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1872

Отец: Кузин Дмитрий Григорьевич

Мать: Кузина Евдокия Поликарповна

с.Починки
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Юрин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Федоровна

Отец ребёнка: Юрин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Юрин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Юрин Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрин Федор

Смерть
Неизвестно
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