Юрин Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Юрина Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Федоровна
Мать ребёнка: Юрина Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Юрина Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Юрина Ирина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юрина Ирина Дмитриевна
Смерть
Неизвестно