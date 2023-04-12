Юрин Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрин Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Юрина Ирина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Федоровна

Мать ребёнка: Юрина Ирина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Юрина Ирина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Юрина Ирина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрина Ирина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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