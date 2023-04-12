Филина (Кузина) Пелагея Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филина (Кузина) Пелагея Дмитриевна

Место рождения

с.Починки

Дата рождения

14.10.1896

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1896

Отец: Кузин Дмитрий Григорьевич

Мать: Кузина Евдокия Поликарповна

с.Починки
Бракосочетание
24.04.1922

Муж: Филин Василий Семенович

Рождение ребёнка
05.03.1931

Дочь: Пряхина Валентина

Отец ребёнка: Филин Василий Семенович

Рождение ребёнка
13.08.1933

Дочь: Беликова Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Филин Василий Семенович

Рождение ребёнка
05.06.1938

Дочь: Сорокина Нина

Отец ребёнка: Филин Василий Семенович

Рождение ребёнка
09.10.1941

Сын: Филин Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Филин Василий Семенович

Смерть
1992
Похороны
Неизвестно
с.Починки
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