Филина (Кузина) Пелагея Дмитриевна
Место рожденияс.Починки
Дата рождения14.10.1896
Дата смерти1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1896
с.Починки
Бракосочетание
24.04.1922
Рождение ребёнка
05.03.1931
Дочь: Пряхина Валентина
Отец ребёнка: Филин Василий Семенович
Рождение ребёнка
13.08.1933
Дочь: Беликова Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Филин Василий Семенович
Рождение ребёнка
05.06.1938
Дочь: Сорокина Нина
Отец ребёнка: Филин Василий Семенович
Рождение ребёнка
09.10.1941
Отец ребёнка: Филин Василий Семенович
Смерть
1992
Похороны
Неизвестно
с.Починки