Кузин Александр Дмитриевич
Место рожденияс.Починки
Дата рождения06.03.1898
Дата смерти20.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1898
с.Починки
Рождение ребёнка
19.10.1927
Мать ребёнка: Кузина Анна Григорьевна
с.Починки Егорьевского района Московской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Кузина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Кузина Анна Григорьевна
Смерть
20.08.1943
Причина смерти: Погиб в бою