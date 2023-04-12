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Кузин Александр Дмитриевич

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Место рождения

с.Починки

Дата рождения

06.03.1898

Дата смерти

20.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1898

Отец: Кузин Дмитрий Григорьевич

Мать: Кузина Евдокия Поликарповна

с.Починки
Рождение ребёнка
19.10.1927

Сын: Кузин Иван Александрович

Мать ребёнка: Кузина Анна Григорьевна

с.Починки Егорьевского района Московской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Кузина Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Кузина Анна Григорьевна

Смерть
20.08.1943
Причина смерти: Погиб в бою
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