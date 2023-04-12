Кузина Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузина Анна Григорьевна

Кузина Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1927

Сын: Кузин Иван Александрович

Отец ребёнка: Кузин Александр Дмитриевич

с.Починки Егорьевского района Московской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Кузин Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Кузин Александр Дмитриевич

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