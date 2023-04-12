Кузина Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.10.1927
Отец ребёнка: Кузин Александр Дмитриевич
с.Починки Егорьевского района Московской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Кузин Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Кузин Александр Дмитриевич