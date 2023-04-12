Кузин Иван Александрович
Место рожденияс.Починки Егорьевского района Московской области
Дата рождения19.10.1927
Дата смерти02.01.1989
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1927
с.Починки Егорьевского района Московской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кузина Вера Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузина Вера Васильевна
Смерть
02.01.1989
г.Воскресенск
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
кладбище с.Воскресенское