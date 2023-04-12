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Кузин Иван Александрович

Место рождения

с.Починки Егорьевского района Московской области

Дата рождения

19.10.1927

Дата смерти

02.01.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1927

Отец: Кузин Александр Дмитриевич

Мать: Кузина Анна Григорьевна

с.Починки Егорьевского района Московской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Кузина Вера Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузина Вера Васильевна

Смерть
02.01.1989
г.Воскресенск
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
кладбище с.Воскресенское
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