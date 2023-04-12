Моисеева (Кузина) Агафья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисеев Василий
Отец ребёнка: Моисеев ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лазаренко Зинаида
Отец ребёнка: Моисеев ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жилинская Надежда
Отец ребёнка: Моисеев ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисеев Виктор
Отец ребёнка: Моисеев ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вошкина Мария
Отец ребёнка: Моисеев ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисеев Николай
Отец ребёнка: Моисеев ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Моисеев ?