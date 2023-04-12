Моисеева (Кузина) Агафья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева (Кузина) Агафья Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузин Дмитрий Григорьевич

Мать: Кузина Евдокия Поликарповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Моисеев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеев Василий

Отец ребёнка: Моисеев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лазаренко Зинаида

Отец ребёнка: Моисеев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Моисеев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жилинская Надежда

Отец ребёнка: Моисеев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеев Виктор

Отец ребёнка: Моисеев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вошкина Мария

Отец ребёнка: Моисеев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеев Николай

Отец ребёнка: Моисеев ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеев ?

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