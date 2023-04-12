Моисеев ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Моисеева Агафья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисеев Василий
Мать ребёнка: Моисеева Агафья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лазаренко Зинаида
Мать ребёнка: Моисеева Агафья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Моисеева Агафья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жилинская Надежда
Мать ребёнка: Моисеева Агафья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисеев Виктор
Мать ребёнка: Моисеева Агафья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вошкина Мария
Мать ребёнка: Моисеева Агафья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисеев Николай
Мать ребёнка: Моисеева Агафья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно