Моисеев ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеев ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Моисеева Агафья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеев Василий

Мать ребёнка: Моисеева Агафья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лазаренко Зинаида

Мать ребёнка: Моисеева Агафья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Моисеева Агафья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жилинская Надежда

Мать ребёнка: Моисеева Агафья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеев Виктор

Мать ребёнка: Моисеева Агафья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вошкина Мария

Мать ребёнка: Моисеева Агафья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеев Николай

Мать ребёнка: Моисеева Агафья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеева Агафья Дмитриевна

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