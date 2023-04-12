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Лопухов Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

07.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Лопухов Иван

Мать: Лопухова Зинаида Лукинична

Рождение ребёнка
22.11.1933

Сын: Лопухов Станислав Владимирович

Мать ребёнка: Лопухова Елена Федоровна

Рождение ребёнка
10.12.1937

Сын: Лопухов Валентин Владимирович

Мать ребёнка: Лопухова Елена Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопухова Елена Федоровна

Смерть
07.08.1942
Ленинградская обл.,
Причина смерти: убит в бою | 7 августа 1942г. в 313 стрелковом полку 115 стрелковой дивизии погибли три командира взвода, сержант-санинструктор и 1 красноармеец.
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