Лопухов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти07.08.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Лопухов Иван
Рождение ребёнка
22.11.1933
Сын: Лопухов Станислав Владимирович
Мать ребёнка: Лопухова Елена Федоровна
Рождение ребёнка
10.12.1937
Сын: Лопухов Валентин Владимирович
Мать ребёнка: Лопухова Елена Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лопухова Елена Федоровна
Смерть
07.08.1942
Ленинградская обл.,
Причина смерти: убит в бою | 7 августа 1942г. в 313 стрелковом полку 115 стрелковой дивизии погибли три командира взвода, сержант-санинструктор и 1 красноармеец.