Лопухова Зинаида Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопухова Зинаида Лукинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.01.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Лопухов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Лопухов Иван

Рождение ребёнка
1913

Сын: Лопухов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Лопухов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Лопухов Иван

Смерть
19.01.1975
Похороны
Неизвестно
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
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