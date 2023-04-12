Лопухова Зинаида Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.01.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Лопухов Иван
Рождение ребёнка
1913
Сын: Лопухов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Лопухов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Лопухов Иван
Смерть
19.01.1975
Похороны
Неизвестно
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область