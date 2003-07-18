Лопухов Валентин Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопухов Валентин Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1937

Дата смерти

18.07.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1937

Отец: Лопухов Владимир Иванович

Мать: Лопухова Елена Федоровна

Рождение ребёнка
10.06.1968

Сын: Лопухов Иннокентий Валентинович

Мать ребёнка: Лопухова Людмила Афанасьевна

Рождение ребёнка
19.12.1971

Сын: Лопухов Дмитрий Валентинович

Мать ребёнка: Лопухова Людмила Афанасьевна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Смерть
18.07.2003
Похороны
Неизвестно
Рязань, город Рязань, Рязанская область
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