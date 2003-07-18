Лопухов Валентин Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1937
Дата смерти18.07.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1937
Рождение ребёнка
10.06.1968
Сын: Лопухов Иннокентий Валентинович
Мать ребёнка: Лопухова Людмила Афанасьевна
Рождение ребёнка
19.12.1971
Сын: Лопухов Дмитрий Валентинович
Мать ребёнка: Лопухова Людмила Афанасьевна
Смерть
18.07.2003
Похороны
Неизвестно