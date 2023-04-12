Лопухов Иннокентий Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопухов Иннокентий Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1968

Отец: Лопухов Валентин Владимирович

Мать: Лопухова Людмила Афанасьевна

Рождение ребёнка
16.09.1990

Сын: Лопухов Илья Иннокентьевич

Мать ребёнка: Лопухова Наталья

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.09.1998

Сын: Лопухов Григорий Иннокентьевич

Мать ребёнка: Лопухова Наталья

Рождение ребёнка
10.03.2003

Дочь: Елизавета Иннокентьевна

Мать ребёнка: Лопухова Наталья

Тула, город Тула, Тульская область
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