Лопухов Иннокентий Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1968
Рождение ребёнка
16.09.1990
Сын: Лопухов Илья Иннокентьевич
Мать ребёнка: Лопухова Наталья
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.09.1998
Сын: Лопухов Григорий Иннокентьевич
Мать ребёнка: Лопухова Наталья
Рождение ребёнка
10.03.2003
Дочь: Елизавета Иннокентьевна
Мать ребёнка: Лопухова Наталья
Тула, город Тула, Тульская область