Лопухова (Белякова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопухова (Белякова) Наталья

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

16.12.1967

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1967

Отец: Беляков ?

Мать: Евгения Борисовна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
16.09.1990

Сын: Лопухов Илья Иннокентьевич

Отец ребёнка: Лопухов Иннокентий Валентинович

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.09.1998

Сын: Лопухов Григорий Иннокентьевич

Отец ребёнка: Лопухов Иннокентий Валентинович

Рождение ребёнка
10.03.2003

Дочь: Елизавета Иннокентьевна

Отец ребёнка: Лопухов Иннокентий Валентинович

Тула, город Тула, Тульская область
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