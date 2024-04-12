Лопухова (Белякова) Наталья
Место рождения
Дата рождения16.12.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1967
Отец: Беляков ?
Мать: Евгения Борисовна
Рождение ребёнка
16.09.1990
Сын: Лопухов Илья Иннокентьевич
Отец ребёнка: Лопухов Иннокентий Валентинович
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.09.1998
Сын: Лопухов Григорий Иннокентьевич
Отец ребёнка: Лопухов Иннокентий Валентинович
Рождение ребёнка
10.03.2003
Дочь: Елизавета Иннокентьевна
Отец ребёнка: Лопухов Иннокентий Валентинович