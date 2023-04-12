Лопухов Станислав Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопухов Станислав Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1933

Отец: Лопухов Владимир Иванович

Мать: Лопухова Елена Федоровна

Рождение ребёнка
07.04.1958

Сын: Лопухов Владимир Станиславович

Мать ребёнка: Лопухова Людмила Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопухов Валерий Станиславович

Мать ребёнка: Лопухова Людмила Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопухова Людмила Антоновна

Смерть
Неизвестно
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