Лопухов Станислав Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1933
Рождение ребёнка
07.04.1958
Сын: Лопухов Владимир Станиславович
Мать ребёнка: Лопухова Людмила Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лопухов Валерий Станиславович
Мать ребёнка: Лопухова Людмила Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно