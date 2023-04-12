Лопухов Валерий Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопухов Валерий Станиславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лопухов Станислав Владимирович

Мать: Лопухова Людмила Антоновна

Развод
Неизвестно

Жена: Лопухова Майя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопухов Кирилл Валерьевич

Мать ребёнка: Лопухова Майя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопухова Майя

Развод
Неизвестно

Жена: Лопухова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопухов Максим

Мать ребёнка: Лопухова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопухова ?

Смерть
Неизвестно
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