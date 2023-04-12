Лопухов Валерий Станиславович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: Лопухова Майя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лопухов Кирилл Валерьевич
Мать ребёнка: Лопухова Майя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лопухова Майя
Развод
Неизвестно
Жена: Лопухова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лопухов Максим
Мать ребёнка: Лопухова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лопухова ?
Смерть
Неизвестно