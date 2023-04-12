Лопухова (Плющ) Людмила Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.04.1958
Сын: Лопухов Владимир Станиславович
Отец ребёнка: Лопухов Станислав Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лопухов Валерий Станиславович
Отец ребёнка: Лопухов Станислав Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно