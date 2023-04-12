Лопухова (Плющ) Людмила Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопухова (Плющ) Людмила Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1958

Сын: Лопухов Владимир Станиславович

Отец ребёнка: Лопухов Станислав Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопухов Валерий Станиславович

Отец ребёнка: Лопухов Станислав Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопухов Станислав Владимирович

Смерть
Неизвестно
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