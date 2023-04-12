Лопухов Владимир Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопухов Владимир Станиславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1958

Отец: Лопухов Станислав Владимирович

Мать: Лопухова Людмила Антоновна

Рождение ребёнка
11.04.1991

Дочь: Кутовая Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Лопухова Людмила

пос. Лесной Шиловского р-на Рязанской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопухова Ирина Владимировна

Развод
Неизвестно

Жена: Лопухова Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопухова Людмила

Развод
Неизвестно

Жена: Доможилова Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопухов Кирилл Владимирович

Мать ребёнка: Доможилова Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доможилова Лидия

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