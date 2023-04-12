Лопухов Владимир Станиславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1958
Рождение ребёнка
11.04.1991
Дочь: Кутовая Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Лопухова Людмила
пос. Лесной Шиловского р-на Рязанской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: Лопухова Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лопухова Людмила
Развод
Неизвестно
Жена: Доможилова Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лопухов Кирилл Владимирович
Мать ребёнка: Доможилова Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Доможилова Лидия