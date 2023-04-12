Кутовая (Лопухова) Юлия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутовая (Лопухова) Юлия Владимировна

Место рождения

пос. Лесной Шиловского р-на Рязанской обл.

Дата рождения

11.04.1991

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

1959 г.р.

Муж

1991 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
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Место
Комментарий
Рождение
11.04.1991

Отец: Лопухов Владимир Станиславович

Мать: Лопухова Людмила

пос. Лесной Шиловского р-на Рязанской обл.
Бракосочетание
28.09.2013

Муж: Кутовой Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
25.03.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кутовой Сергей Сергеевич

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
Неизвестно
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