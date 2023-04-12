Кутовая (Лопухова) Юлия Владимировна
Место рожденияпос. Лесной Шиловского р-на Рязанской обл.
Дата рождения11.04.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1991
Отец: Лопухов Владимир Станиславович
Мать: Лопухова Людмила
пос. Лесной Шиловского р-на Рязанской обл.
Бракосочетание
28.09.2013
Рождение ребёнка
25.03.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кутовой Сергей Сергеевич
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
Неизвестно