Валитов Кадырахман
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1939
Дата смерти10.03.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1939
Рождение ребёнка
10.10.1963
Сын: Валитов Митхат Кадырахманович
Мать ребёнка: Валитова Гульжаухар
Рождение ребёнка
28.07.1965
Дочь: Корчиева Мунира Кадырахмановна
Мать ребёнка: Валитова Гульжаухар
Рождение ребёнка
27.08.1970
Дочь: Валитова Альмира Кадырахмановна
Мать ребёнка: Валитова Гульжаухар
Рождение ребёнка
18.05.1973
Сын: Валитов Ринат Кадырахманович
Мать ребёнка: Валитова Гульжаухар
Рождение ребёнка
05.07.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валитова Гульжаухар
Зайсан, Зайсанский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
10.03.1997