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Валитов Кадырахман

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1939

Дата смерти

10.03.1997

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1939

Отец: Валитов Зиганша Мухамед-Гали

Мать: Валитова Хадича Лутфурахмановна

Рождение ребёнка
10.10.1963

Сын: Валитов Митхат Кадырахманович

Мать ребёнка: Валитова Гульжаухар

Рождение ребёнка
28.07.1965

Дочь: Корчиева Мунира Кадырахмановна

Мать ребёнка: Валитова Гульжаухар

Рождение ребёнка
27.08.1970

Дочь: Валитова Альмира Кадырахмановна

Мать ребёнка: Валитова Гульжаухар

Рождение ребёнка
18.05.1973

Сын: Валитов Ринат Кадырахманович

Мать ребёнка: Валитова Гульжаухар

Рождение ребёнка
05.07.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валитова Гульжаухар

Зайсан, Зайсанский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
10.03.1997
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