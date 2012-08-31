Валитова (Миркурбанова) Гульжаухар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалитова (Миркурбанова) Гульжаухар

Валитова (Миркурбанова) Гульжаухар

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1937

Дата смерти

31.08.2012

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1937

Отец: Миркурбанов Гата

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1963

Сын: Валитов Митхат Кадырахманович

Отец ребёнка: Валитов Кадырахман

Рождение ребёнка
28.07.1965

Дочь: Корчиева Мунира Кадырахмановна

Отец ребёнка: Валитов Кадырахман

Рождение ребёнка
27.08.1970

Дочь: Валитова Альмира Кадырахмановна

Отец ребёнка: Валитов Кадырахман

Рождение ребёнка
18.05.1973

Сын: Валитов Ринат Кадырахманович

Отец ребёнка: Валитов Кадырахман

Рождение ребёнка
05.07.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валитов Кадырахман

Зайсан, Зайсанский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
31.08.2012
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close