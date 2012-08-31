Валитова (Миркурбанова) Гульжаухар
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1937
Дата смерти31.08.2012
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1937
Отец: Миркурбанов Гата
Рождение ребёнка
10.10.1963
Сын: Валитов Митхат Кадырахманович
Отец ребёнка: Валитов Кадырахман
Рождение ребёнка
28.07.1965
Дочь: Корчиева Мунира Кадырахмановна
Отец ребёнка: Валитов Кадырахман
Рождение ребёнка
27.08.1970
Дочь: Валитова Альмира Кадырахмановна
Отец ребёнка: Валитов Кадырахман
Рождение ребёнка
18.05.1973
Сын: Валитов Ринат Кадырахманович
Отец ребёнка: Валитов Кадырахман
Рождение ребёнка
05.07.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Валитов Кадырахман
Зайсан, Зайсанский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
31.08.2012