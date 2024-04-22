Валитов Зиганша Мухамед-Гали — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валитов Зиганша Мухамед-Гали

Место рождения

Катон-Карагай, Катон-Карагайский район, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Валитов Мухаметгали

Мать: Валитова Хадича

Катон-Карагай, Катон-Карагайский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
22.09.1939

Сын: Валитов Кадырахман

Мать ребёнка: Валитова Хадича Лутфурахмановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерзина Накия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валитова Сания

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валитов Файзрахман

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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