Валитов Зиганша Мухамед-Гали
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Валитов Мухаметгали
Мать: Валитова Хадича
Рождение ребёнка
22.09.1939
Сын: Валитов Кадырахман
Мать ребёнка: Валитова Хадича Лутфурахмановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерзина Накия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валитова Сания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валитов Файзрахман
Смерть
Неизвестно