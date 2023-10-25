Корчиева (Валитова) Мунира Кадырахмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корчиева (Валитова) Мунира Кадырахмановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1965

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1965

Отец: Валитов Кадырахман

Мать: Валитова Гульжаухар

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