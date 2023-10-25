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Корчиева (Валитова) Мунира Кадырахмановна
Корчиева (Валитова) Мунира Кадырахмановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.07.1965
Пол
Женский
Отец
Валитов Кадырахман
1939 г.р.
Мать
Валитова (Миркурбанова) Гульжаухар
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1965
Отец:
Валитов Кадырахман
Мать:
Валитова Гульжаухар
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