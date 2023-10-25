Валитов Митхат Кадырахманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валитов Митхат Кадырахманович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1963

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1963

Отец: Валитов Кадырахман

Мать: Валитова Гульжаухар

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