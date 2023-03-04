город Зайсан, Зайсанский район, Восточно-Казахстанская область (на 2022) — Familio

Зайсан

Зайсанский район, Восточно-Казахстанская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Семипалатинская область, Зайсанский уезд
46Зайсанский пост, городское поселение, расположен при рч. Джемини. От Семипалатинска — 613 верст Всех дворов: 368. 3100
Семипалатинская область, Зайсанский уезд, Зайсанский станица юрт
50Зайсанский пос., ст. правл.Всех дворов: 93. 562

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, Зайсанская городская администрация
город ЗайсанЗайсан қ.634620100

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