Зайсан
Зайсанский район, Восточно-Казахстанская область (на 2022)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Волости и населённые места 1893 года
№НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
46Зайсанский пост, городское поселение, расположен при рч. Джемини. От Семипалатинска — 613 верст Всех дворов: 368. 3100
50Зайсанский пос., ст. правл.Всех дворов: 93. 562
Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)
Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
город ЗайсанЗайсан қ.634620100