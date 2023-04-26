Максакова (Гущина) Ирина Арефьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максакова (Гущина) Ирина Арефьевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Гущин Арефий Кузьмич

Мать: (Гущина) Домна Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
15.02.1878

Муж: Деревягин Спиридон Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.03.1883

Сын: Деревягин Яков Спиридонович

Отец ребёнка: Деревягин Спиридон Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.12.1884

Дочь: (Деревягина) Анна Спиридоновна

Отец ребёнка: Деревягин Спиридон Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
03.04.1885

Муж: Максаков Александр Панкратович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.11.1886

Сын: Максаков Андрей Александрович

Отец ребёнка: Максаков Александр Панкратович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.12.1887

Дочь: (Максакова) Анисья Александровна

Отец ребёнка: Максаков Александр Панкратович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.01.1890

Дочь: Парамонова (Максакова) Мария Александровна

Отец ребёнка: Максаков Александр Панкратович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.06.1892

Сын: Максаков Тихон Александрович

Отец ребёнка: Максаков Александр Панкратович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.09.1893

Сын: Максаков Фёдор Александрович

Отец ребёнка: Максаков Александр Панкратович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.07.1896

Сын: Максаков Евдоким Александрович

Отец ребёнка: Максаков Александр Панкратович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1901

Дочь: (Максакова) Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Максаков Александр Панкратович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.01.1903

Сын: Максаков Семён Александрович

Отец ребёнка: Максаков Александр Панкратович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.06.1904

Сын: Максаков Пётр Александрович

Отец ребёнка: Максаков Александр Панкратович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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