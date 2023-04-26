Максакова (Гущина) Ирина Арефьевна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Гущин Арефий Кузьмич
Мать: (Гущина) Домна Ивановна
Сын: Деревягин Яков Спиридонович
Отец ребёнка: Деревягин Спиридон Иванович
Дочь: (Деревягина) Анна Спиридоновна
Отец ребёнка: Деревягин Спиридон Иванович
Сын: Максаков Андрей Александрович
Отец ребёнка: Максаков Александр Панкратович
Дочь: (Максакова) Анисья Александровна
Отец ребёнка: Максаков Александр Панкратович
Дочь: Парамонова (Максакова) Мария Александровна
Отец ребёнка: Максаков Александр Панкратович
Сын: Максаков Тихон Александрович
Отец ребёнка: Максаков Александр Панкратович
Сын: Максаков Фёдор Александрович
Отец ребёнка: Максаков Александр Панкратович
Сын: Максаков Евдоким Александрович
Отец ребёнка: Максаков Александр Панкратович
Дочь: (Максакова) Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Максаков Александр Панкратович
Сын: Максаков Семён Александрович
Отец ребёнка: Максаков Александр Панкратович
Сын: Максаков Пётр Александрович
Отец ребёнка: Максаков Александр Панкратович