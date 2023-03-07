Максаков Александр Панкратович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Бракосочетание
07.01.1880
Рождение ребёнка
21.11.1880
Сын: Максаков Стефан Александрович
Мать ребёнка: Максакова Марфа Анасастасьевна
Бракосочетание
03.04.1885
Рождение ребёнка
27.11.1886
Сын: Максаков Андрей Александрович
Мать ребёнка: Максакова Ирина Арефьевна
Рождение ребёнка
29.12.1887
Дочь: Анисья Александровна
Мать ребёнка: Максакова Ирина Арефьевна
Рождение ребёнка
26.01.1890
Дочь: Парамонова Мария Александровна
Мать ребёнка: Максакова Ирина Арефьевна
Рождение ребёнка
13.06.1892
Сын: Максаков Тихон Александрович
Мать ребёнка: Максакова Ирина Арефьевна
Рождение ребёнка
16.09.1893
Сын: Максаков Фёдор Александрович
Мать ребёнка: Максакова Ирина Арефьевна
Рождение ребёнка
26.07.1896
Сын: Максаков Евдоким Александрович
Мать ребёнка: Максакова Ирина Арефьевна
Рождение ребёнка
01.08.1901
Дочь: Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Максакова Ирина Арефьевна
Рождение ребёнка
05.01.1903
Сын: Максаков Семён Александрович
Мать ребёнка: Максакова Ирина Арефьевна
Рождение ребёнка
29.06.1904
Сын: Максаков Пётр Александрович
Мать ребёнка: Максакова Ирина Арефьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно