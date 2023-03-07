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Максаков Александр Панкратович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1836 г.р.

Мать

До 1836 г.р.

Жена

1861 г.р.
1860 г.р.
1860 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Максаков Прокл Михайлович

Мать: Максакова Ксения Максимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
07.01.1880

Жена: Максакова Марфа Анасастасьевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.11.1880

Сын: Максаков Стефан Александрович

Мать ребёнка: Максакова Марфа Анасастасьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
03.04.1885

Жена: Максакова Ирина Арефьевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.11.1886

Сын: Максаков Андрей Александрович

Мать ребёнка: Максакова Ирина Арефьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.12.1887

Дочь: Анисья Александровна

Мать ребёнка: Максакова Ирина Арефьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.01.1890

Дочь: Парамонова Мария Александровна

Мать ребёнка: Максакова Ирина Арефьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.06.1892

Сын: Максаков Тихон Александрович

Мать ребёнка: Максакова Ирина Арефьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.09.1893

Сын: Максаков Фёдор Александрович

Мать ребёнка: Максакова Ирина Арефьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.07.1896

Сын: Максаков Евдоким Александрович

Мать ребёнка: Максакова Ирина Арефьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1901

Дочь: Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Максакова Ирина Арефьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.01.1903

Сын: Максаков Семён Александрович

Мать ребёнка: Максакова Ирина Арефьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.06.1904

Сын: Максаков Пётр Александрович

Мать ребёнка: Максакова Ирина Арефьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максакова Ирина Арефьевна

Смерть
Неизвестно
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