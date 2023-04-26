(Гущина) Домна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти28.12.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гущин Арефий Кузьмич
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Максакова (Гущина) Ирина Арефьевна
Отец ребёнка: Гущин Арефий Кузьмич
Смерть
28.12.1883