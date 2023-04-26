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(Гущина) Домна Ивановна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

28.12.1883

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гущин Арефий Кузьмич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Максакова (Гущина) Ирина Арефьевна

Отец ребёнка: Гущин Арефий Кузьмич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
28.12.1883
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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