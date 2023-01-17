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Парамонова (Максакова) Мария Александровна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

26.01.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1890

Отец: Максаков Александр Панкратович

Мать: Максакова Ирина Арефьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
28.01.1909

Муж: Парамонов Пётр Фёдорович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.01.1910

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Парамонов Пётр Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.12.1911

Сын: Парамонов Василий Петрович

Отец ребёнка: Парамонов Пётр Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.12.1912

Сын: Парамонов Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Парамонов Пётр Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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