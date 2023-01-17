Парамонова (Максакова) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения26.01.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1890
Бракосочетание
28.01.1909
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.01.1910
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Парамонов Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
26.12.1911
Сын: Парамонов Василий Петрович
Отец ребёнка: Парамонов Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
27.12.1912
Отец ребёнка: Парамонов Пётр Фёдорович
Смерть
Неизвестно