Гущин Арефий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти12.05.1884
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Гущин Кузьма
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Гущина) Домна Ивановна
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Максакова (Гущина) Ирина Арефьевна
Мать ребёнка: (Гущина) Домна Ивановна
Смерть
12.05.1884