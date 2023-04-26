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Гущин Арефий Кузьмич

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

12.05.1884

Пол

Мужской

Отец

До 1805 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1823 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Гущин Кузьма

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Гущина) Домна Ивановна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Максакова (Гущина) Ирина Арефьевна

Мать ребёнка: (Гущина) Домна Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
12.05.1884
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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