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Блинов Сергей Иванович

Место рождения

Болото, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Блинов Иван Александрович

Мать: Блинова (Неизвестно) Анна Николаевна

Болото, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Блинова (Неизвестно) Анастасия Ивановна

Болото, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова (Неизвестно) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Блинова (Неизвестно) Анастасия Ивановна

Болото, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.11.1894

Сын: Блинов Матвей Сергеевич

Мать ребёнка: Блинова (Неизвестно) Анастасия Ивановна

Болото, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.03.1903

Сын: Блинов Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Блинова (Неизвестно) Анастасия Ивановна

Болото, Суворовский муниципальный район, Тульская область
До войны 1945 года это был Лихвинский район. После войны стал Чкалинский район. (вблизи курорта “Краинка” и поселка Перепеть).
Смерть
Неизвестно

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