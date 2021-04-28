Блинов Сергей Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Блинова (Неизвестно) Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Блинова (Неизвестно) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
15.11.1894
Мать ребёнка: Блинова (Неизвестно) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
08.03.1903
Мать ребёнка: Блинова (Неизвестно) Анастасия Ивановна
До войны 1945 года это был Лихвинский район. После войны стал Чкалинский район. (вблизи курорта “Краинка” и поселка Перепеть).
Смерть
Неизвестно