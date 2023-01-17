Блинова Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1894

Сын: Блинов Матвей Сергеевич

Отец ребёнка: Блинов Сергей Иванович

Болото, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.03.1903

Сын: Блинов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Блинов Сергей Иванович

Болото, Суворовский муниципальный район, Тульская область
До войны 1945 года это был Лихвинский район. После войны стал Чкалинский район. (вблизи курорта “Краинка” и поселка Перепеть).
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Блинов Сергей Иванович

Болото, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Блинов Сергей Иванович

Болото, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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