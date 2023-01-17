Блинова Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1894
Отец ребёнка: Блинов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
08.03.1903
Отец ребёнка: Блинов Сергей Иванович
До войны 1945 года это был Лихвинский район. После войны стал Чкалинский район. (вблизи курорта “Краинка” и поселка Перепеть).
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Блинов Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Блинов Сергей Иванович
Смерть
Неизвестно