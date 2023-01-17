Блинов Матвей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения15.11.1894
Дата смерти1974
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1894
Отец: Блинов Сергей Иванович
Крещение
16.11.1894
Доброе, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Военная награда
С 01.01.1945 по 09.05.1945
Орден Красной Звезды. Приказ подразделения №: 658 от: 23.06.1945 Издан: ВС 3 Белорусского фронта Архив: ЦАМО Фонд: 33 Опись: 686196 Ед.хранения: 5697 № записи: 27154261
Смерть
1974